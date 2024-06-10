Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu AKEL ve Niyazi Kızılyürek’e oy verdi
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güneyde kurulan sandıklarda oy kullanan Kıbrıslı Türklerin oylarının büyük çoğunluğu AKEL ve Niyazi Kızılyürek’e giderken, hiçbir Kıbrıslı Türk aday sandıktan çıkamadı.
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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güneyde kurulan sandıklarda oy kullanan Kıbrıslı Türklerin oylarının büyük çoğunluğu AKEL ve Niyazi Kızılyürek’e giderken, hiçbir Kıbrıslı Türk aday sandıktan çıkamadı.
Söz konusu oy dağılımı içinde sandık görevlilerinin verdiği oylar da yer aldı.
Buna göre sonuçlar şöyle ortaya çıktı:
AKEL - 4485
VOLT - 621
GREENS - 367
EDEK - 14
ETHNIKI DRASI - 11
ELAM - 6
DIKO - 5
DISY - 5
DIPA - 3
ZOA - 2
HUNTERS - 2
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