Kıbrıslı Türklerin çoğunluğu AKEL ve Niyazi Kızılyürek’e oy verdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde güneyde kurulan sandıklarda oy kullanan Kıbrıslı Türklerin oylarının büyük çoğunluğu AKEL ve Niyazi Kızılyürek’e giderken, hiçbir Kıbrıslı Türk aday sandıktan çıkamadı.

Söz konusu oy dağılımı içinde sandık görevlilerinin verdiği oylar da yer aldı.

Buna göre sonuçlar şöyle ortaya çıktı:

AKEL - 4485

VOLT - 621

GREENS - 367

EDEK - 14

ETHNIKI DRASI - 11

ELAM - 6

DIKO - 5

DISY - 5

DIPA - 3

ZOA - 2

HUNTERS - 2