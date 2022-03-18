Kıbrıslı Türklere Avrupa Dijital Sertifika verilmesine haziran sonuna kadar devam edilecek.

Araştırma, Yenilikler ve Dijital Politika Müsteşarlığı 30 Haziran 2022’ye kadar aşılanmış olan Kıbrıslı Türklere seyahat amacıyla Avrupa COVID Dijital Sertifika (EUDCC) verilmesine devam edileceğini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamaya göre ilgili kişilere sertifika alabilmek amacıyla aşağıdaki internet sitesini ziyaret etmeleri çağrısı yapılıyor: https://edvc.moh.gov.cy/.