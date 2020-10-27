Kıbrıslı Türk üyeler istifa etti

İki toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin beş Kıbrıslı Türk üyesi, komiteden istifa ettiğini duyurdu.

Mine Yücel, Ömür Yılmaz, Derya Beyatlı, Umut Bozkurt ve Mine Atlı’nın yayınladığı ortak bildiride, 2015’te 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından atandıkları ve barış adına büyük bir umutla, gururla, gönüllü olarak çalıştıkları komiteden istifa ettiklerini açıkladılar.

Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadelenin hem toplumsal, hem toplumlararası barışın inşasında vazgeçilmez bir unsur olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu temelde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi kapsamında bir yandan liderler arası müzakere süreçlerine, diğer yandan da toplumsal düzeyde barış ve adalet kültürünün gelişmesine katkı yapmaya çalıştık” denildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıslı Türklerin iradesine müdahale yapıldığı, ülke demokrasinin ve toplumun adalet duygusunun büyük yara aldığı iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk toplumunun elinden iradesinin açıkça alındığı bu şartlar altında, yeni cumhurbaşkanını temsilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nde çalışmamızın bir zemini kalmamıştır. Dolayısıyla bu görevi yürütebilmemiz mümkün değildir”