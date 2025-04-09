"Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın mücadelesi umut vericidir"

AKEL, Kıbrıslı Türklerin başörtüsü tüzüğüne karşı gösterdiği mücadeleyi selamladığını açıkladı.

AKEL'den yapılan açıklamada, "Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın mücadelesi, tüm Kıbrıslıların vatanlarına efendi olma mücadelesinde umut verici bir parçadır" dedi.

AKEL'den yapılan açıklama şöyle:

“AKEL, Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın demokratik ve kozmik kimliklerinin yanı sıra toplumsal varlıklarını savunma iradesini ifade etme amaçlı kitlesel seferberliklerini selamlıyor. Türk loncalarının yönettiği seferberlikler, Türkiye'nin dış müdahalelerinden kaynaklanan toplum kimliklerini asimile etme ve değiştirme çabalarına karşı çıkıyor.

Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın mücadelesi, tüm Kıbrıslıların vatanlarına efendi olma mücadelesinde umut verici bir parçadır. Kıbrıs Türk-Kıbrıs'ın bu bölgesinde, Kıbrıs Rumları da barış inşa etmek ve Kıbrıs'ı ve halkını birleştirecek federal bir çözüme ulaşmak için el ele vermelidir."