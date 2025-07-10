Kıbrıslı Türk kadın girişimcilerin başarı öyküleri dünya literatüründe!

Kıbrıslı Türk kadınlarının girişimcilik yolculuğu, kültürel mirasın korunmasıyla buluştu ve dünyanın en prestijli turizm dergilerinden biri olan Tourism Management Journal’da yayımlanan akademik makaleyle dünya literatürüne kazandırıldı.

Oxford Brookes University’den Prof. Dr. Levent Altınay’ın liderliğinde yürütülen araştırma, Girne Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emete Toros ile Dr. Sanaz Vatankhah ve Doç. Dr. Siamak Seyfi’nin iş birliğiyle hazırlandı. Araştırmada, Kıbrıs’ta turizm sektöründe faaliyet gösteren 26 kadın girişimciyle gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar ışığında, kadınların yalnızca ekonomik kazanç hedefiyle değil, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma motivasyonuyla girişimcilik faaliyetlerinde bulunduğu ortaya kondu.

Araştırma, sosyal feminizm teorisi çerçevesinde kadınların “kültürel koruyucu” rolünü inceliyor ve Kıbrıslı Türk kadın girişimcilerin topluma sunduğu önemli katkılara dikkat çekiyor.