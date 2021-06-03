Kıbrıslı Türk Halil Tokay’ın büyük başarısı

Trinity London Üniversitesi’nin Dünya genelinde yapmış olduğu Rock&Pop Drums Grade 7 sınavına giren Kıbrıslı Türk Halil Tokay 100/100 alarak Dünya Birincisi oldu.

Henüz 15 yaşında olan Levent Koleji öğrencisi Halil Tokay genç yaşta aldığı bu başarıyla büyük taktir topladı.

Tokay, aldığı bu başarıyla çok mutlu olduğunu söyledi. 6 yaşından beridir bateri eğitimi aldığını kaydeden Tokay, müziği çok sevdiğini ve ilerde de müzik alanında yüksek lisans yapmayı düşündüğünü belirtti.

Aldığı bu başarıda, eğitmeni Yusuf Çerkez’in büyük katkısı olduğunun altını çizen Tokay, her zaman desteklerini kendisinden esirgemeyen ve yanında olan ailesine de teşekkür etti.