Kıbrıslı Prof. Dr. Simavi Vahip’e “Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü”

Kıbrıslı Prof. Dr. Simavi Vahip, Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu tarafından iki yılda bir verilen “Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü”ne layık görüldü.

Dünya Biyolojik Psikiyatri Dernekleri Federasyonu tarafından biyolojik psikiyatri eğitiminde öncülük ve yenilikçiliği takdir etmek üzere psikiyatri alanında eğitim veren üyelere verilebilen ödül WFSBP tarafından 28-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 15. Dünya Biyolojik Psikiyatri Kongresi sırasında verilecek.

Prof. Dr. Simavi Vahip görev yaptığı üniversite ve derneklerde psikiyatri eğitimine katkılarının yanı sıra Türkiye Psikiyatri Derneği’nde eğitimle ilgili önemli girişimlere öncülük yaptı.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada Dr. Simavi Vahip’i bu ödül nedeniyle kutladı.