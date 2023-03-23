Kıbrıs’ın Türkiye’yle dayanışması güven inşa edebileceğimizi gösteriyor

Brüksel’de çarşamba günü Cumhurbaşkanı Christodoulides ile görüşmesinden önce açıklamalarda bulunan Metsola, Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın hiçbir zaman `tam olamayacağı’ görüşünü tekrarladı; açıklamasında Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı sıkıntıların göçle mücadelede yaşandığını belirtti ve Avrupa Birliği’nin (AB) reform için harcamakta olduğu çabaların öneminin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, Roberta Metsola’ya Kıbrıs’a ilgisinden dolayı teşekkür etti; Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik yapabileceklerini, ayrıca Ukrayna’daki durumu ele alacaklarını, Kıbrıs’ın olayın doğru tarafında olduğunu söyledi.

Metsola ve Christodoulides, önce heyetlerle yaklaşık bir saat, sonra baş başa yarım saat görüştüler.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Cumhurbaşkanı Christodoulides’i karşılarken yaptığı açıklamada, ‘Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa’nın hiçbir zaman tam olamayacağını’ tekrarladı ve şöyle devam etti:

“Avrupa Parlamentosu’na ilk resmi ziyaretinizde, AB üyesi bir devletin bölünmüşlüğünün sadece Kıbrıslıların değil Avrupa’nın da sorunlarından biri olduğunu vurgulamak isterim.”

“Kıbrıs’a sırtımızı dönemeyiz. Ortak amacımız, Birleşmiş Milletler (BM) barış planı himâyesinde adanızın yeniden birleşmesini görmektir.”

“Geçen ay meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra Kıbrıs’ın Türkiye’ye dayanışması, güven inşa edilebileceğinin bir ispatıdır ve ben yeni önerilerinizin iki toplum arasındaki müzakerelerin başlamasına yeni bir hız kazandırmasını sabırsızlıkla beklemekteyim.”

“Kıbrıs bizim Ortadoğu, Asya ve Afrika’ya ana giriş kapımızdır. Kıbrıslıların göçten dolayı karşı karşıya kaldıkları sıkıntıların farkındayım ve yeniden söylüyorum bu Kıbrıslıların sorunu değildir.”

“Hiçbir birlik üyesi mülteci akışıyla mücadelede yalnız bırakılmamalıdır. Biz bunun için kendi yasal sistemimizi güncellemeliyiz. Korunma ihtiyacında olanlara bu bir insani ve adaletli, hakkı olmayanlara kesin ve adil bir yaklaşımdır ve bu en hassas olanları rahat bırakmayan insan kaçakçılarına karşı bir güçtür.”

“Kıbrıs Avrupa’nın kalbidir ve biz gelecekte bağlarımızın güçlenmesini istiyoruz.”