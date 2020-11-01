GÜNEYDE: 924 Euro KUZEYDE: 342 Euro

Kıbrıs’ın güneyinde şu an asgari ücretin 870 Euro, 6 ay kesintisiz çalışılması halinde ise bu rakamın 924 Euro olduğu bildirildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücret Şubat ayından bu yana değişmedi. Döviz kuru her gün yükselirken Şubat ayından beri sabit kalan net asgari ücret 3.323 TL oldu. Bu rakamın güncel döviz kurundaki karşılığı ise; 342.57 Euro.

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasındaki asgari ücret farkı 582 Euro oldu.

Fileleftheros Gazetesi, pandeminin Kıbrıs’ın güneyinde asgari ücret görüşmelerini sekteye uğratmış olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Çarşamba gün açıkladığı yönetmelik önerisinin, konuyu yeniden gündeme taşıdığını yazdı.

Gazete, 2012 yılından bu yana Kıbrıs’ın güneyinde geçerli olan talimat gereği, satış temsilcisi, ev hizmetçisi, okul hademesi, hastabakıcı, kreş ablası, güvenlik görevlisi ve temizlikçi gibi mesleklerde çalışan kişilerin aldığı asgari ücretin 870 Euro olduğunu ve aynı patronla 6 ay kesintisiz çalışmak suretiyle, bu rakamın 924 Euro’ya yükseldiğini kaydetti.



