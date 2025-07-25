Kıbrıs’ın kuzey batısında deniz içerisinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Kıbrıs’ın kuzey batısında deniz içinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Sismoloji Servisi’nden yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 06.31’de Kıbrıs’ın kuzey batısında denizde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 15 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Meteoroloji Dairesi’ne bağlı Akdeniz Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.