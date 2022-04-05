Kıbrıs’ın ilk dijital eğlence platformu Bananativi açıldı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın ilk dijital eğlence platformu Bananativi,Lord’s Palace Otelde gerçekleştirdiği tanıtım gecesi ile yayın hayatına başladı. Her ay 20 yerel içerik ve her ay 10 büyük çekilişin yapıldığı ve Ömer Akama ile Feriha Çağa’nın sunuculuğunu yaptığı platformun açılış gecesine iş ve sanat dünyasından seçkin konuklar katılırken programların tanıtımları yapıldı ve ev çekilişi gerçekleştirildi.

Beyaz: “6 aylık güzel bir ekiple,büyük bir emekle çalıştık ve çok eğlenceli programlar ortaya çıkardık”

Yönetmen ve platform yöneticisi Çağrı Beyaz konuşmasında “Bu benim hayalimdi. Bu süreci hızlandıran değerli arkadaşım dostum ortağım Hüseyin Tantura’ya çok teşekkürler. 6 aylık güzel bir ekiple,büyük bir emekle çalıştık ve çok eğlenceli programlar ortaya çıkardık. Eğlenceli içeriklerle başlayacağız ve çok daha uzman olduğumuz alanlardaki işlerle de devam edeceğiz. Bizleri destekleyen tüm özel girişimcilere teşekkürler” dedi.

Beyaz: “Kendi yazıp çekeceğim filmi kendi dijital platformumda göstermek isterim”

Beyaz sözlerini “ Yeni bir hayalim var. Bir zamanlar yarıda bıraktığım sinema yolculuğuma tekrar başlamak ve kendi yazacağım, çekeceğim filmi kendi dijital platformumda göstermek isterim.Umarım bizi esir alan bu karanlık insanların çağını hep birlikte atlatırız.Kıbrısın dijital devrimi başlıyor. Herkese hayırlı olsun.” diyerek tamamladı.

Gecede yapılan ev çekişinde Atoll Development’in sponsorluğundaki evin kazananı Yeşim Yıldırım oldu. Bannativi dijital platformuna ayda 29.90 TL karşılığında üye olabiliyorsunuz.