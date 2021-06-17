Kıbrıs’ın iki yanında eğitim sendikaları görüştü

COVID-19 Pandemisi başladığından beri ilk kez Kıbrıs’ın iki yanındaki eğitim sendikaları, Lefkoşa ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde yüz yüze bir toplantıda buluştular.

Toplantı, Eğitim Enternasyonali’nin Avrupa örgütü Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi-ETUCE Kıbrıs Temsilcisi Yeşim Dede’nin çağrısıyla gerçekleşti.

DAÜ-SEN’e göre sendikacılar toplantıda Pandemi döneminde yaşanan eğitim ve toplumsal sorunlarla ilgili bilgi alışverişi yaptılar, eğitimdeki kayıpları, öğrenci ve öğretmenlerin psikolojik sorunlarını, aşıyla ilgili gelişmeleri irdelediler.

Bunun yanında toplantıda 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ne yönelik olarak ortak bir çevre projesi yapılması görüşüldü. Sendikalar pandemi sürecinde yaşanan tüm sosyal, ekonomik ve akademik konuları ETUCE ile paylaşarak, ortak mücadele politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardı. Toplantıda görüşülen konular bir rapor halinde ETUCE’ye sunulacak.

Sendikalar kısa bir aradan sonra Temmuz ayında yeninden yüz yüze görüşecekler.