Kıbrıs’ın güneyinden depremzedeler için Ahbap Derneği’ne yardım

Türkiye’deki deprem felaketine yardım amacıyla iki toplumlu Enorasis derneği üyeleri para topladı, yardım Ahbap Derneği’ne gönderildi.

ENORASİS Derneği ile NEOCLEOUS LİSESİ Mezunlar Derneği üyeleri Türkiye’deki deprem felaketine insani yardım amacıyla aralarında topladıkları 500.00 Euroluk yardım çekini önce Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü UNFICYP’e teslim etmek istedi.



Dernek Başkanları Kostis Kyranides, Antonis Pelekanos ve genel sekreter Gaston Neocleous bu amaçla bir ziyaret gerçekleştirdi.

UNFICYP görevlilerinin Türkiye'deki felaketzedelere yönelik yalnızca giyecek ve yiyecek yardımlarını kabul edeceğini açıklaması üzerine, toplanan yardımın Lefkoşa İş Bankası aracılığınla Türkiye’deki AHBAP DERNEĞİ’ne havale edilmesine karar verildi.