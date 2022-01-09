Kıbrıs’ın güneyinde yeni varyant: Deltacron

Kıbrıs’ın güneyindeki bir grup bilim insanı, Covid-19'un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan 'Deltacron' adında yeni bir mutasyon keşfetti.

Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı'nda çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis yaptığı açıklamada, Covid-19’un Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron adında yeni bir mutasyon keşfettiklerini duyurdu.

Kostrikis, yeni mutasyonun Omicron'un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta mutasyonun genetik arka planını paylaştığını ve bu nedenle 'Deltacron' olarak adlandırıldığını aktardı.



“Dünyanın başka yerinde tanımlanmamış olabilir”

Kostrikis, söz konusu mutasyonun dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu ve bu nedenle bu keşfe küresel ilgi olabileceğini belirtti.