Kıbrıs’ın güneyinde 188 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 188 yeni koronavirüs vakası saptandı, yeni can kaybı kaydedilmedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yapılan test sayısını 49 bin 68, hasta sayısını 67, durumu ciddi olanların sayısını 24 olarak açıkladı.

Son verilere göre pandeminin başından beri Kıbrıs’ın güneyinde saptanan toplam vaka sayısı 125 bin 161, toplam can kaybı 575 oldu.