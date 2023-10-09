“Kıbrıs’a BM temsilcisi atanması acil bir ihtiyaç”

Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği ile ABD ve Fransa Büyükelçililkleri, Pile – Arçoz yolu ile ilgili durumun istikrara kavuşturulması adına varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, bu süreçte tarafların yapıcı bir yaklaşım benimsediği, BM’nin her iki toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Pile’yi geliştirmek amacıyla bir yol bulma yönünde temel rol üstlendiği ifade edildi.

Açıklamada, üç diplomatik misyonun da BM Barış Gücü ve Genel Sekreter Özel Temsilcisi Colin Stewart'a, Kıbrıs'ta barışçıl bir çözümü baltalayabilecek gerginliklerin önlenmesi amacıyla taraflarla olan ilişkilerinde tam desteklerini yineledikleri belirtildi.

Her iki tarafı da müzakerelerin yeniden başlatılması için adımlar atma konusunda esnek ve açık olmaya çağıran söz konusu diplomatik misyonlar, BM Genel Sekreteri Guterres’in bir BM temsilcisi atamasının acil ihtiyaç olduğu vurgusunda bulundu.

Pile – Arçoz yolunda mutabakata varıldı