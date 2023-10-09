Pile – Arçoz yolunda mutabakata varıldı

Pile – Arsos (Yiğitler) köyü arasındaki yolla ilgili mutabakata varıldı.

Söz konusu gelişmeyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart açıkladı.

Stewart, varılan mutabakata ilişkin çerçevenin bugün yürürlüğe gireceğini belirtti.

Varılan mutabakata ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

Stewart, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek."

Cyprus Mail’de yer alan habere göre anlaşmanın; yolun açılmasını ve köyün batısındaki yol üzerinde bir kontrol noktası inşa edilmesini kapsaması bekleniyor.

İlerleyen saatlerde BM’nin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması ve detayları paylaşması bekleniyor.

Türk tarafının “insani amaçlar” taşıdığı iddiasıyla, tam da Birleşmiş Milletler ile tartışmalı bölge olarak nitelendirilen noktadan yapımına başlamaya çalıştığı yol, bir ayı aşkın süredir, kapalı kapılar ardında Dışişleri Bakanlığı ve BM yetkilileri arasında gerçekleşen müzakerelerin sonuçlanmasını bekliyordu.

Tartışmalı bölgede başlayan yol yapım çalışmalarının ilk gününde, iş araçlarını engellemeye çalışan BM personelleri darp edilmiş, yaşananlar BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk tarafını kınayacağı diplomatik bir krize neden olmuştu.