UBP’deki “fiber optik” krizi Meclis’i aksattı

Meclis Genel Kurulu, iki saatlik gecikmeye karşın henüz toplanamadı.

Bugün genel kurulun yanı sıra, Türkiye ile KKTC arasındaki Fiber Optik Protokolü’nün görüşüleceği Hukuk Komitesi’nin de toplanması bekleniyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre, UBP Meclis Grubu’nda yaşanan görüş ayrılıkları süreci tıkadı. Bazı UBP’li milletvekillerinin fiber optik kablo protokolüne ilişkin çekinceler dile getirdiği, bu nedenle grup toplantısının uzadığı öğrenildi.

Başbakan Ünal Üstel ile protokole destek veren milletvekillerinin, karşı tutum sergileyen vekilleri ikna etmeye çalıştığı; yaşanan bu iç tartışma nedeniyle Meclis çalışmalarının başlayamadığı ifade ediliyor.

UBP içindeki görüş ayrılıklarının, hükümetin Meclis’te nisap sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin soru işaretlerini de arttırmış durumda.

Protokolün görüşüleceği bugünkü komite toplantısına, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) yönetimi de davet edilmişti.