Trump’tan, Türkiye’nin de yer aldığı Konsey için Hristodulidis’e yeniden davet

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’i Dünya Barış Konseyi’ne bir kez daha katılmaya davet etti. Konseyde, Türkiye de bulunuyor.

Fileleftheros gazetesi, Trump’ın Hristodulidis ile Miçotakis’i bu kez Washington'a davet ettiğini ve bu konudaki ilk tepkilerin olumlu göründüğünü yazdı.

Gazete, konseyde Gazze’nin yeniden inşası konusunun ele alınacağını ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan’ın, 19 Şubat'ta Washington'daki Donald Trump Barış Enstitüsü'nde yapılacak oturuma katılıp katılmayacaklarına dair çarşamba gününe kadar yanıt vermeleri gerektiğini kaydetti.

Gazze için planlanan yeni küresel toplantının, ilk olarak “Axios” haber sitesi tarafından duyurulduğunu ve toplantının, Gazze'nin yeniden inşası için fon toplama amacına hizmet edeceğini belirten gazete, “Hellas Journal”da yer alan bir habere göre, Trump'ın Kıbrıs ve Yunanistan liderlerine yeni bir davet gönderdiğinin ortaya çıktığını yazdı.

İlgili internet sitesinin haberine göre Trump, Mitsotakis ile Hristodulidis’i Washington’a davet etti ve gönderilen davet teyit edildi.

Gazete, Hristodulidis ile Mitsotakis’in, Trump’ın İsviçre'nin Davos kentinde düzenlediği ve "Barış Konseyi"nin kurulduğunu açıkladığı toplantıya da davet edildiğini anımsattı.

Haberde, toplantıya Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın yanı sıra İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Macaristan, İsveç, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Fas, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, İsviçre, Birleşik Krallık, Türkiye, Güney Kore, Japonya, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Hindistan, Avustralya, Belarus ve Norveç’in de davet edildiği de ifade edildi.