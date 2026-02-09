Fiber Optik Protokolü’nün bugün Cumhuriyet Meclisi Hukuk Komitesi gündemine gelmesi nedeniyle, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına katılarak TEL-SEN’e destek veren Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sürece ilişkin görüşlerini yaptığı yazılı açıklamayla da kamuoyuyla paylaştı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Fiber Optik Protokolü’nün Cumhuriyet Meclisi Hukuk Komitesi gündemine geldiği bu aşamada, sürecin kamu yararı, hukuka uygunluk, rekabet ve toplumun hakları gözetilerek ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Fiber Optik Protokolü toplum yararı yok sayılarak dayatılıyor” dedi.

Bu kapsamda, TEL-SEN’in Meclis önünde yaptığı basın açıklamasını ve sendikanın ortaya koyduğu kaygıları önemsediğini belirten Çeler, toplumun geleceğini doğrudan ilgilendiren böylesi bir düzenlemenin, tüm tarafların görüşleri alınmadan ve tartışmalar giderilmeden “oldu-bitti” anlayışıyla ilerletilmesini doğru olmadığını ifade etti.

Çeler yazılı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

‘’TDP’nin yaklaşımı nettir: Süreç siyasi saiklerle değil, toplumun çıkarı ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütülmeli; gerekli açıklık ve denetim sağlanmadan bu protokol onaylanmamalıdır.’’