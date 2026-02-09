“Müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açmasını umuyoruz”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta yapacağı görüşme konusunda açıklamada bulundu.

Fileleftheros gazetesinin “Guterres’ten Erhürman’a Davet- Erhürman’ı Tanışma Toplantısına Davet Etti- Dikkatler Sürece İlişkin Ne Söyleneceğine Odaklanmış Durumda” başlıklı haberine göre Letimbiotis, konu hakkında dün Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamada bulundu.

Letimbiotis görüşmenin, BM Genel Sekreterinin bizzat dile getirdiği irade doğrultusunda, sürecin kaldığı noktadan üzerinde mutabık kalınan çerçevede devam etmesi hedefiyle müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açmasını umduklarını dile getirdi.

Bunun Erhürman ile Guterres arasındaki ilk temas olacağını da dile getiren Letimbiotis, BM Genel Sekreteri düzeyinde gerçekleştirilen her temasın olumlu ve potansiyel olarak da yapıcı olduğunu ifade etti.

Letimbiotis müzakere sürecinin yeniden başlaması için koşullar meydana getirilmesi amacıyla sistematik bir çaba sarf edildiği bir dönemde, bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik bir adım olmasını umduklarını da belirtti.

Müzakerelerin kaldığı noktadan yeniden başlamasına hazır olduklarını vurgulayan Letimbiotis bunu Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in huzurunda Erhürman’la gerçekleştirdiği son görüşmede ve başka ortamlarda defalarca ifade ettiğini anımsattı.

Letimbiotis sözlerinin sonunda BM Genel Sekreterinin himayesinde genişletilmiş bir toplantı yapılmasının, esaslı bir ilerleme sağlanması ve tüm çabanın güçlendirilmesi açısından hayati önem taşıdığına dair tezlerinin değişmediğini de sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreterinin Tufan Erhürman’ı tanışmak ve Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu ele almak üzere görüşmeye davet ettiğini yazan gazete, güneyin, Erhürman’ın konuyla ilgili olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımına şaşırdığını kaydetti.

Gazete Guterres’in Erhürman’a yönelik davetinin güney tarafından süreçte problemlere neden olabilecek bir eylem olarak addedilmediğini de kaydetti. Haberde bunun ΒΜ Genel Sekreterin Kıbrıs Türk toplumunun her lideriyle yaptığı geleneksel bir görüşme olduğu ve dikkatlerin Kıbrıs sorunundaki çabaların devam etmesine ilişkin olarak görüşmede neler söyleneceğine odaklandığı da belirtildi.