Kıbrıs Vakıflarının kuruluşunun 453’üncü yılı nedeniyle tören düzenlendi

Kıbrıs Vakıflarının kuruluşunun 453’üncü ve İngiliz Sömürge İdaresi tarafından Kıbrıs Türk halkına devrinin 68’inci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binasında tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Üyeleri, Evkaf çalışanları, bazı bürokratlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla devam etti. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ana sponsorluğundaki “Vakıf ve Yardımlaşma” konulu 1.Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

6.sınıf

1-Berre Minel Arslan - Girne Amerikan Koleji

2-Hanife Şöföroğlu - Güzelyurt TMK

3-Erke Doruk İşeri -TMK

7.sınıf

1-Pembe Sadeli - Bayraktar Ortaokulu

2-Huriye Şık - TMK

3-Belgin Haydaroğulları - Güzelyurt TMK

8.sınıf

1-Melis Atay - TMK

2-Nil Yörütmen - Güzelyurt TMK

3-Zehra Çaktu - Güzelyurt TMK

Haber: Afet İlban / Fotoğraf: Timuçin Yıldırım