Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: “Fincancı derhal serbest bırakılmalı”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın adli tıp uzmanı olarak mesleki bilgi ve tecrübesi ile yaptığı değerlendirme sonucu gözaltına alınmasını “kabul edilemez” bir durum olarak nitelendirdi.