Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant oldu
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Dr. Dt. Ahmet Özant seçildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu 22 Ekim 2022 tarihinde Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, doktor milletvekilleri, KTTO Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve KTDTO Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu’nun ve KTTB üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı, sekreterliklerini Dr. Fikri Koray, Dt. Atalay Elver yaptı. Genel Kurul 247 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Dr. Dt. Ahmet Özant seçildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.
Başkan:
Dr. Dt. Ahmet Özant
Yönetim Kurulu:
Dr. Doğa Kalyoncu
Dr. Ceyhun Dalkan
Dr. Nesil Bayraktar
Dr. Çağrı Cemaller
Dr. Şenel Beydola
Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal
Dr. Dt. Aysa Ayalı
Dr. Dt. Nermin Yönel
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Cemal Mert
Dr. Erdem Beyoğlu
Dr. Özlem Erdoğmuş
Dr. Fadime Tülücü
Dr. Çiğdem Mehmetoğlu
Dr. Dt. Hayriye Tümer
Dt. Erim Tandoğdu
Dr. Dt. Raşit Özpar
Dt. Ziver Kutrafalı
Dt. Salih Alpcan
Onur Kurulu:
Dr. Gülgün Vaiz
Dr. Ayşe Sayılı
Dr. Sibel Tozakı
Dr. Sonuç Büyük
Dr. Dt. Gizem Dimililer
Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu
Onur Kurulu Yedek Üyeler
Dr. Mehmet Zeki Avcı
Dt. Hüseyin Bıçak
Dt. Mustafa Kanlıada
Denetleme Kurulu
Dr. Sevgi Öksüz
Dr. Turgay Akalın
Dr. Özlem Gürkut
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Dr. Ahmet Tandoğdu