Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nden Dünya Fizyoterapi Günü mesajı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kapsamında mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan açıklamada, bir fizyoterapistin; bilim insanlarının bilgisine, hümanist bir kalbe ve sanatçı ellerine sahip olduğu belirtilerek, “Yüz yıllardır ağrıyı, fiziksel engeli sevgiye dönüştürmeyi başarmış bir sağlık personeli” olduğu ifade edildi.

“Biz Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Kıbrıs'ın kuzeyinde hizmet veren bu süper kahramanların sivil toplum örgütü olmaktan gurur duyuyoruz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“2023 yılında Kıbrıs'ın Kuzey'inde fizyoterapi, rehabilitasyon ve koruyucu fizyoterapi hizmetlerinin erişilebilir, hasta merkezli, eşit ve güvenilir bir şekilde sağlanması vizyonu ile çıktığımız bu yolda her geçen gün daha büyük ve daha güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz.”

Bu adımlardan en önemlisinin, toplum sağlının korunması adına geliştirilen ve şu anda emin adımlarla ilerlediği ifade edilen "STANDUP RIGHT" projesi olduğu vurgulanan açıklama şöyle sürdürüldü:

“Avrupa Birliği'nin finanse ettiği projemiz kapsamında ilkokullarda omurga sağlığı taraması ve eğitimleri yapılacak, yapılan eğitimlerin sonunda ise elde edilen bilgiler ışığında bir kitapçık hazırlanacaktır. Böylelikle en temelden yani çocuklarımızdan sağlığın korunması adına büyük bir adım atılmış olacaktır.”

Atılan bir diğer adımın ise yıllardır gerçekleştirilen siyasal görüşmeleri hızlandırarak, iletişim ağlarını güçlendirerek geçmiş yönetimlerden devir alınan Meslek Yasası çalışmalarının gerçekleştirilmesi olduğu belirten açıklamada, “Bu bağlamda ise ilk kez Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın daveti ile görüşmelerimizi başlatmış ve onların desteğini almış bulunmaktayız.” denildi.

Açıklamada, “Ayrıca Sağlık Komitesi çalışma gruplarına davet edildiğimizi ve toplum sağlığı ile ilgili her konuda devlet komitelerinde yer alacağımızı da bilgilerinize sunmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

“2023 bizim için adımlar yılı” vurgusu yapılan açıklamada, “Hastalarına yılmadan destek olan, küçük bir adımı büyük bir başarıya döndüren bizler; mesleğimizi yüceltmek ve kurumsallaştırmak için yılmadan çalışmaya devam etmekteyiz. Ve edeceğiz” denildi.

Açıklamada mesleğe gönül vermiş tüm meslektaş ve meslektaş adaylarının 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü kutlandı.