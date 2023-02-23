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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuraklık ödemeleriyle ilgili bilgi verdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kuraklık ödemeleriyle ilgili bilgi verdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 2021-2022 Ekim dönemi kuraklık ödemeleriyle ilgili bilgi verdi. Paylaşımda harita ve yüzdelikler belirtildi.

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 2021-2022 Ekim dönemi kuraklık ödemeleriyle ilgili bilgi verdi. Paylaşımda harita ve yüzdelikler belirtildi.

"2021-2022 Ekim dönemi kuraklık ödemeleri Harita kapsamına alınan paftalar, yüzdeliklere göre aşağıda gösterildiği gibidir.

Ve haftaya da ödemesi yapılacaktır..

%90.....594 TL

%70.....433 TL

%50.....289 TL"

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