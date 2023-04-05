Kıbrıs sorunu ve Kıbrıslı Türklerin AB ile ilişkileri ele alındı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Güzelyurt milletvekili Armağan Candan bu sabah İtalya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Federica Ferrari Bravo’yu ziyaret etti.

İtalya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Kıbrıs çözüm süreci ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkileri ele alındı.

CTP’nin Kıbrıs Sorununa yönelik yaklaşımlarını İtalyan Büyükelçi Bravo’yla paylaşan heyet, çözüm sürecinde yaşanan tıkanıklığın nasıl aşılabileceği konusunda fikir alış verişinde bulundu.