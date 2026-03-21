Kıbrıs Sineması, Amerika’da sinemaseverlerle buluştu

Murat OBENLER

Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı, Çağdaş Kültür Dairesi ve Kıbrıs’ta Sinema (Film in Cyprus) sponsorluğunda Kıbrıs sinemasına ait 13 film 20-22 Mart tarihleri arasında Chicago Avrupa Birliği Film Festivali’nde Amerikalı sinemaseverlerle buluştu. Siskel Film Merkezi tarafından düzenlenen ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını iş birliğinde gerçekleşen Chicago Avrupa Birliği Film Festivali(CEUFF) kapsamında belgesel, kısa filmler ve uzun metraj kurmaca filmlerden oluşan 13 film 3 gün boyunca çeşitli seanslarda gösterildi, bazı yönetmenler ile soru cevaplar yapıldı ve bir de yapımcılara ve sektör profesyonellerine yönelik panel düzenlendi.



Av-Pembe Ay-Daphne gösterildi ve Seylani, Akın, Kavaz, Düşenkalkar,Refikoğlu ve Hazer bu kez Amerikada beyazperdedeydi

Kıbrıs sinemasına ışık tutan Chicago Avrupa Birliği Film Festivali (CEUFF) kapsamında farklı yıllardaki Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’nden seçilen aşağıdaki filmler de yer aldı:

- AV (The Hunt) 2020, yönetmenler Sholeh Zahraei, Kamil Saldun, Kıbrıs, 21 dk.

(Oyuncu kadrosunda Ali Düşenkalkar ve Erdoğan Kavaz ile Barış Refikoğlu, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş, Yaşar Aydın Karaca ve Harisson(köpek) yer alıyor)

- DAPHNE,2022, yönetmen Tonia Mishiali, Kıbrıs-Yunanistan, 18 dk. (oyuncu kadrosunda İzel Seylani de yer alıyor)

- PEMBE AY (Pink Moon),2023, yönetmen Meray Diner, Kıbrıs-Birleşik Krallık, 14 dk.

Kıbrıs sinemasının son yıllarda büyük başarıya ulaşan filmlerinden Marios Piperides’in yönettiği Smuggling Hendrix (Hendrix'i Kaçırmak) (Oyuncu kadrosunda Adam Bousdoukos, Vicky Papadopoulou, Fatih Al, Özgür Karadeniz, Ertaç Hazer ve Oya Akın da var) de gösterilen filmler arasında idi.



Sektör profesyonelleri Kıbrıs-ABD Ortak Yapım Paneli’nde buluştu

21 Mart Cumartesi ise daha çok yapımcıları ilgilendiren ve sektörün profesyonellerini buluşturan Kıbrıs-ABD Ortak Yapım Paneli’nde Marios Psaras, Kültür Sorumlusu, Kıbrıs Sinema Ofisi, Stelana Kliris, Yönetmen (FIND ME FALLING) ve Minos Papas, Yönetmen (MOTHERWITCH) yer aldı.