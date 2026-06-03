Güneyde küçük çaplı kazalarda aracını yoldan çekmeyen sürücüler hapis cezasına çarptırılabilecek

Kıbrıs'ın güneyinde, küçük çaplı trafik kazası yapan sürücülere kazanın ardından araçlarını yoldan çekme zorunluluğu getiren, kurala uymayanların 3 bin Euro'ya kadar para cezası ve muhtemel hapis cezası ile cezalandırılabileceği yeni bir mevzuat yayımlandı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, ciddi yaralanma ile sonuçlanmayan kazaların ardından yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek için hazırlanan yeni uygulamada, belli bir fiziksel yaralanma olmayan, polis müdahalesinin gerekmediği ve çekiciye ihtiyaç duymayan araçların zarar almadan hareket ettirilebildiği durumlarda sürücüler, kazanın ardından araçlarını en yakın uygun yere çekmek zorunda olacak.

Mevzuatta, sürücülerin araçlarını çekmeden önce yapması gerekenler ise şöyle:

"Sürücüler, sigorta şirketlerine hemen bilgi vermeli; karşı taraf ile kişisel ve sigorta bilgilerini paylaşmalı; araçlar çekildikten sonraki halini, plakalarını, gözle görülür hasarı ve çevreyi de gösterecek şekilde kazanın fotoğraflarını çekmeli ve son olarak bu fotoğrafları karşı taraf ile sigorta tarafından belirlenecek bir kişiye göndermeli.

Bu kurallara uymayan sürücüler ile kazadan sonra sürücüyü aracını çekmemeye ve gerekli eylemleri yapmamaya teşvik ve ikna etmeye çalışan kişilere bin Euro'ya kadar para cezası verilebilecek."

Araçların, trafiği engelleyecek ve tehlikeye sebebiyet verecek şekilde park edilmesini, terk edilmesini ve bırakılmasını da yasaklayan mevzuat kapsamında, kuralları yerine getirmeyen sürücüler suçlu bulunması durumunda, bir yıla kadar mahkumiyet ve 3 bin Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilecek.