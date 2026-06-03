Kıbrıs’ın güneyindeki barajlarda su seviyeleri, bu yıl etkili olan yağışların ardından önemli ölçüde yükseldi. Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 42,4'e ulaşırken, bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 21,6 seviyesindeydi.

Güneydeki Su Geliştirme Dairesi'nin (WDD) açıkladığı son verilere göre en yüksek doluluk oranı Lefkoşa bölgesindeki rezervuarlarda kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 16 seviyesinde bulunan doluluk oranı, bu yıl yüzde 99,6'ya yükselerek 3,468 milyon metreküp su hacmine ulaştı.

Diğer bölgelerde de dikkat çekici artışlar gözlendi. Pafos bölgesindeki rezervuarların doluluk oranı geçen yılki yüzde 21,3 seviyesinden yüzde 45,9'a çıkarken, Polis Hrisohus bölgesinde yüzde 23,6'dan yüzde 54,2'ye yükseldi. Kouris, Lefkara, Aşna ve Polemidya barajlarını kapsayan Güney Konveyör Bölgesi'nde ise doluluk oranı yüzde 21,5'ten yüzde 38,4'e çıktı.

Verilere göre barajlara ulaşan toplam su miktarı 110,781 milyon metreküpe ulaşarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu rakamın, 2022 yılından bu yana ilk kez 50 milyon metreküp eşiğinin oldukça üzerine çıktığı belirtildi.

Barajlardaki doluluk oranlarındaki artışta, mayıs ayında kaydedilen yüksek yağış miktarları etkili oldu. Mayıs ayı yağışları, uzun yıllar ortalamasının yüzde 238'ine ulaşarak 46,7 milimetre olarak ölçüldü. En yüksek yağış ise Pafos Havalimanı'ndaki meteoroloji istasyonunda kaydedildi. Bölgede ölçülen yağış miktarının aylık ortalamanın yüzde 394'üne ulaştığı açıklandı.