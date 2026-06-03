“112 Sağlık Hizmetleri çökme noktasına geldi”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, sağlık hizmetlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve halka daha etkin sağlık hizmeti sunulması amacıyla hazırlanan Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nın 2022 yılından bu yana Meclis Komitesi’nde bekletildiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Teknik Kurul’da çalışılarak hazırlanan ve daha sonra Meclis Komitesi’ne gönderilen tasarının uzun süredir gündeme alınmadığını ifade etti. Ülkede kontrolsüz şekilde artan nüfusun sağlık altyapısı üzerindeki yükü her geçen gün artırdığını kaydeden Bengihan, özellikle 112 Acil Hizmetleri’nde ciddi yetersizliklerin yaşandığını söyledi.

Mevcut sistemin, 1989 yılında hazırlanan ve halen yürürlükte bulunan Temel Sağlık Hizmetleri Yasası çerçevesinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bengihan, 112 Hızır Servis ile temel sağlık hizmetlerinin aynı yapı içerisinde yürütülmesinin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğini söyledi. Yasanın günün koşullarına uyumlu olmamasının hizmetlerde aksamalara ve sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına neden olduğunu belirten Bengihan, bunun yüzlerce çalışanı mağdur ettiğini ve telafisi mümkün olmayan olumsuz olayların yaşanma riskini artırdığını dile getirdi.

UBP-sağlık çalışanlarına “elzem hizmet” gerekçesiyle grev yasağı uyguladığını ifade eden Bengihan, buna karşın mevcut yapının ihtiyaçlara cevap veremediğinin ve sağlık hizmetlerinin çökme noktasına geldiğinin açıkça görüldüğünü söyledi. Bengihan, hükümetin tüm bu sorunlara rağmen Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nı gündemine almadığını kaydetti.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının sıkça dile getirildiğini hatırlatan Bengihan, çalışanların hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Bengihan, halkın kaliteli sağlık hizmetine erişebilmesi ve sağlık çalışanlarının daha güvenli, sürdürülebilir ve insani koşullarda görev yapabilmesi için Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesinin zorunluluk haline geldiğini belirterek, tasarının daha fazla geciktirilmemesi çağrısında bulundu.