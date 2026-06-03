“Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına yanıt vermeyeceğim”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun kendisine yönelik bir açıklama yaptığını belirterek konuya ilişkin yeni bir değerlendirmede bulunmayacağını ifade etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erhürman, 17 Mart tarihinde yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Bu noktadan sonra, Sn. Tahsin Ertuğruloğlu'nun söylediği herhangi bir şeye yanıt vermem veya onunla ilgili yorum yapmam söz konusu değil” dediğini anımsattı.

Erhürman, son açıklamasında da aynı noktada olduğunu vurgulayarak, Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına yanıt vermeyeceğini kaydetti.