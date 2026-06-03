Mayıs 2026’da 80 iş yeri denetlendi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermelerinin temin edilmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Sağlık Şubesi, Mayıs 2026 döneminde toplam 80 iş yerini denetledi.

Denetimler kapsamında 19 restoran, 10 berber ve kuaför, 10 gıda deposu, 9 kasap, 9 market, 7 gıda üretim tesisi, 5 balık deposu, 3 süt ve süt ürünleri işletmesi, 3 fırın, 2 catering işletmesi ile birer kantin, gece kulübü ve kozmetik deposu kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen toplam 775 ürün müsadere edildi. Müsadere edilen ürünlerin 753’ünü gıda ürünleri, 18’ini kozmetik ürünleri ve 4’ünü ekipmanlar oluşturdu. Sağlık ekipleri ayrıca planlı imha çalışmaları kapsamında 2 imha işlemi gerçekleştirdi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, hijyen koşulları, gıda güvenliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama şartları ve sağlık mevzuatına uygunluk kriterlerini titizlikle incelemeye devam edecek.