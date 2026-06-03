"Kendisini çalışkanlığı ve güler yüzüyle hatırlayacağız”

Arun Un Direktörü Tolga Ahmet Raşit, şirket çalışanlarından Zakir Han’ın vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, genç çalışanın kaybının kendilerini derinden sarstığını ifade etti.

Raşit, Pakistan uyruklu 22 yaşındaki Zakir Han’ın iş yerinde sevilen, saygılı ve çalışkan bir çalışan olduğunu belirterek, kısa süre önce evlenmek amacıyla ülkesi Pakistan’a gitmek için izin aldığını söyledi.

Genç çalışanın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Raşit, yaklaşık 30 yıllık iş hayatında ilk kez aktif olarak görev yapan bir çalışanını kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti.

Zakir Han’ın çalışma arkadaşları tarafından sevilen bir isim olduğunu vurgulayan Raşit, “Kendisini çalışkanlığı, efendiliği, saygısı ve güler yüzüyle hatırlayacağız” dedi.

Raşit, açıklamasının sonunda merhum Zakir Han’a Allah’tan rahmet, ailesine, eşine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.