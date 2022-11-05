Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği 17. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği 17. Olağan Genel Kurulu 5 Kasım 2022 Cumartesi günü AKM Küçük Salon’da gerçekleştirildi. Faaliyet ve Mali raporların okunup oy birliği ile aklanmasının ardından yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yeni yönetim kuruluna Neşe Yaşın, Jenan Selçuk, Emel Kaya, Tamer Öncül, Cemay Onalt Müezzin veMaria Siakalli seçildi. Yedek Üyeler Halil Karapaşaoğlu ve Mustafa Tozakı , Denetim Kurulu üyeleri Ümit İnatçı ve Ceyhan Özyıldız, Onur Kurulu Mehmet Kansu ve Zeki Ali ,Disiplin Kurulu ise Ahmet Yıkık, Mustafa Müezzinoğlu’ndan oluştu.

Kendi arasında görev bölümü yapan yönetim kurulu Neşe Yaşın ve Jenan Selçuk’un birliğin yeni eşbaşkanları olarak görev almasını karşılaşırdı