Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Savaşan HALAL EXPO’da

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Halal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı’nı ziyaret etti.

Savaşan yazılı açıklamasında, bu yılki "HALAL EXPO’nun, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, Uluslararası Bakanlar Oturumu, Private Label, Natural Organik Vegan Alanı, Ülke İş Forumları ve B2B özel alanlarını" kapsadığını kaydetti.

Savaşan, sağlık, turizm ve helal ürün sektörlerini İstanbul’da buluşturan fuara KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında turizm paydaşlarıyla birlikte katıldığını belirtti.

KKTC’nin sağlık turizmini tanıtma ve uluslararası ortaklıklar kurma fırsatı tanıyan bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirten Savaşan, fuarın Kuzey Kıbrıs’ın küresel görünürlüğüne katkı sağlamasının yanında, yeni işbirlikleri kurma fırsatı da yarattığını kaydetti.