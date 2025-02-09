Kıbrıs Mutfağından İki Efsane Lezzet: Patates Kebabı ve Lokum

Damla KARADAYI- Tuğçe SOYADLI

Kıbrıs mutfağı, tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini taşıyan zengin bir gastronomik mirasa sahiptir. Hem doyurucu yemekleri hem de zarif tatlılarıyla sofraları süsleyen bu mutfakta, herkesin favorisi olabilecek lezzetler bulunur. Geleneksel tariflerin en sevilenlerinden biri olan Patates Kebabı, fırında yavaşça pişerek enfes aromalar sunarken, Lokum ise tatlı bir ikram olarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İster sıcak bir akşam yemeği, ister keyifli bir kahve molası olsun, Kıbrıs’ın bu iki lezzeti sofralarınıza konuk olmaya hazır!

Patates Kebabı

Kıbrıs mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Patates Kebabı, hem pratik hem de doyurucu bir yemektir. Fırında ağır ağır pişerek lezzetini içine çeken patatesler ve tavuklar, baharatların aromasıyla birleşerek nefis bir uyum yakalar. Özellikle akşam yemeklerinde sofrayı zenginleştiren bu tarif, sıcak servis edildiğinde tüm evi mis gibi kokularla doldurur. Yapımı zahmetsiz olsa da lezzetiyle herkesin favorisi olmaya adaydır. Yanında yoğurt veya taze bir salata ile sunulduğunda, tam anlamıyla doyurucu ve lezzetli bir öğün olur.

Malzemelerim

6 parça göğüs veya tavuk budu

7-8 patates

1 soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 buçuk su bardağı soğuk su

Tuz, karabiber, kekik

Bir kaç tane defne yaprağı

Nasıl Yapıyorum?

Önce tavukları bir fırın tepsisine koyuyorum.

Patatesleri soyup büyüklüğüne göre ortadan ikiye ya da dörde bölüyorum ve yıkadıktan sonra tepsiye ekliyorum. Üzerine soğanı soyup doğrayarak serpiyorum.

Sonra yağı gezdirip suyunu ekliyorum. Tuz ve baharatları serpiştiriyorum, ardından defne yapraklarını da koyuyorum.

Tepsinin üzerini folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştiriyorum. Yaklaşık bir saat pişirdikten sonra folyoyu kaldırıyorum ve tavuklarla patateslerin üzerleri kızarana kadar pişirmeye devam ediyorum.

Eğer tepsideki su çekilmişse, içine bir su bardağı kaynar su ekliyorum.

Kızaran patatesleri ve tavukları ters çeviriyorum, diğer yüzleri de kızardığında yemeğim servise hazır hale geliyor.

LOKUM

Kıbrıs’ta tatlılar sadece damakta değil, ruhta da iz bırakır. Adanın güneşle yıkanmış sokaklarında, eski taş evlerin gölgesinde, bir fincan köpüklü Türk kahvesinin yanında sunulan lokum, misafire verilen en zarif ikramlardan biridir. Osmanlı’dan günümüze uzanan bu geleneksel tat, yalnızca bir şekerleme değil; bir misafirperverlik nişanesidir. Gül şurubunun ferah kokusu, nişastanın yumuşak dokusu ve Hindistan cevizinin ince zarafetiyle Kıbrıs’ın lokumu, adeta bir efsaneye dönüşür. İşte, bu tatlı mirası yaşatmak için kendi mutfağımda hazırladığım özel bir lokum tarifi...

Malzemelerim

5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

5 yemek kaşığı nişasta

1 paket jelatin

2 kahve fincanı gül şurubu

1 çorba kaşığı çiçek suyu

1 paket Hindistan cevizi rendesi

Nasıl Yapıyorum?

Tüm malzemeleri bir tencerenin içerisine aktarıyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını açıyorum ve pişirmeye başlıyorum. Karışım muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişiriyorum. İstenilen kıvama gelince karışımımı çok derin olmayan bir fırın tepsime döküyorum ve soğuması için buzdolabında minimum 4 saat dinlendiriyorum. Sertleşen lokumumu istediğim büyüklük ve şekilde kesiyorum. Kestiğim lokumlarımı çok az Hindistan cevizi rendesine buluyorum, siz dilerseniz tepsiye lokum harcını dökmeden hemen önce hindistan cevizi rendesi serpiştirebilirsiniz. Şekli verilmiş ve Hindistan cevizi rendesine bulanmış lokumlarımı Türk kahvesi ile servis ediyorum.