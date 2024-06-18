Kıbrıs ile ABD arasında vize muafiyeti antlaşması imzalanıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinde stratejik bir adım attıkları kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi “Stratejik İş Birliği Adımları” başlıklı haberinde Kombos ile Blinken’in Kıbrıs için önemli faydalar sağlayacak stratejik bir diyalog kurulması konusunda hem fikir olduklarını yazdı.

Kombos’u ABD Dışişleri Bakanlığında karşılayan Blinken’in iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun başladığını duyurduğunu yazan gazete, bunun ilk turunun da sonbaharda Kıbrıs’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

Blinken bu gelişmenin, iki ülke arasındaki gelişmelerin bir dizi alanda daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesinin göstergesi olduğunu da ifade etti.

Gazeteye göre Blinken, ABD’nin son sekiz ay içerisinde askeri ve insani operasyonlarla ilgili olarak adanın stratejik değerini öğrendiğini ve şu an daha derin bir askeri iş birliği ve güvenlik olasılığı konusunda daha büyük bir açılımın söz konusu olduğunu kaydetti.

Kombos ise açıklamasında, bunun iki ülke açısından önemli bir gün olduğunu söylerken, yapılandırılmış bir diyalog meydana getirme konusunda ilerlediklerini, bunun iki ülke halkının da yararına yoğun bir diyalog olacağını söyledi.

Kıbrıs’ın çok karmaşık bir durumda çözümün ve yanıtın bir parçası olduğunu da ifade eden Kombos “Kıbrıs’ın 50 yıldır Türkiye tarafından işgal edilmesine de bu çerçeve içinden yaklaşmaları gerektiğini ve bu hususta ABD’nin desteğine güvendiklerini” söyledi.

Stratejik diyalog çerçevesinde iki ülkenin üst düzey heyetleri arasında Lefkoşa ve Washington’da yıllık toplantılar yapılacağını da yazan gazete, stratejik diyalog çerçevesindeki ilk tur istişarelerin önümüzdeki eylül ayında yapılmasının beklendiğini belirtti.

Görüşmenin ardından seyahat belgelerinin kullanımıyla ilgili iş birliği konusunda iki ülke arasında bir anlaşma imzalandığını da kaydeden gazete, bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, ABD Vize Muafiyeti Programına katılmaya bir adım daha yaklaştığını vurguladı.

Gazete söz konusu programın Kıbrıs vatandaşlarına ABD’ye iş için veya turistik olarak 90 güne kadar, bugüne kadar olduğu gibi “B” tipi pasaport vizesi olmadan seyahat etmelerine izin vereceğini ekledi.

Alithia gazetesi ise “ABD İçin Vizeye Son- Ukrayna ve Rusya Meselesindeki Tutumumuz Amerika Kapısını Açtı” başlıklı haberinde, Ukrayna meselesinin ele alınış şekli ile Rusya’ya yönelik politikalar ve yaptırımların ABD’nin kapılarını Kıbrıs vatandaşlarına açtığını ve bundan sonra iş seyahati veya turistik olarak ABD’ye yapılacak seyahatlerde vize çıkarılmasına gerek olmayacağını belirtti.