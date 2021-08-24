Kıbrıs Hükümet Sözcüsü:  “Aldığımız karar tüm Kıbrıslı Türkleri değil, belli bireyleri ilgilendiriyor”

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’na konuşan Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Kıbrıs Cumhuriyeti, pasaportuna sahip kişilerin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini zedeleyen eylemlerde bulunmalarına müsamaha gösteremeyeceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun Kıbrıs Cumhuriyeti seyahat belgelerini iptal etme, yenilememe veya düzenlememe kararının tüm Kıbrıslı Türkleri değil belirli bireyleri ilgilendirdiğini açıkladı.

Pelekanos, “aynı zamanda, bu eylemin Türkiye'nin Maraş’ı açma hamlelerine ve Kıbrıs sorununa çözüm çerçevesini değiştirmek için öne sürdüğü pozisyonlara verilen cevaplardan biri olduğunu” vurguladı.

Pasaportların iptal edilmesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cephaneliğinde bulunan araçlardan biri olduğunu ve hükümetin elindeki tüm yasal yolları kullandığını” ifade etti.

Hükümet Sözcüsü, geri çağrılan bazı pasaportların yürürlükte olduğunu açıkladı.

Hükümet sözcüsü, Türkiye'nin Maraş planlarına karşı AİHM'ye Beşinci Ulusötesi Temyiz başvurusunda bulunmak üzere dün alınan kararla ilgili olarak, Ulusal Konsey'in son toplantısında bu tedbir hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Toplantıda Başsavcı'nın da hazır bulunduğunu belirtti.

Pelekanos, amacın Türkiye'nin kapalı Maraş’daki yasa dışı eylemlerinden dolayı karar alınması olduğunu ifade etti.

Karar verilene kadarki sürecin zaman alıcı olduğunu vurguladı.

Ancak, temyize başvurmaktan yana olan devletin hukuk danışmanlarıyla işbirliği içinde hazırlıkların yapıldığına dikkat çekti.

Başka tedbirlerin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusuna Pelekanos, hükümetin gelişmeleri izlediğini ve buna göre kararlar aldığını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, pasaportları iptal edilecek olan Kıbrıslı Türkleri mektupla bilgilendirecek