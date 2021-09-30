Kıbrıs, Fransa ile eğitimde işbirliği yapacak

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa arasında, Kıbrıs’taki liselerde Fransızcanın öğretilmesi konusunda işbirliği memorandumu imzalandı.

Haravgi gazetesi, Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ve Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Saline Grenet-Catalano’nun dün imzaladıkları protokol sonrasında, Fransızcanın güneydeki okullarda okutulmaya başlanmasını öngören bir memorandum imzaladıklarını yazdı.

Habere, bu yıl pilot olarak bazı liselerde başlayacak, seneye ise tüm liselere yayılacak program çerçevesinde öğrencilere, onaylı ve tanınmış Fransızca dil belgesi “Delf Scolaire” belgesi alabilmeleri için ücretsiz sınava girme imkanının sağlanacağı da vurgulandı.