Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yardım eli

İki gündür devam eden ve söndürülemeyen yangının Kantara bölgesine sıçrama riski sürüyor.

Yangın helikopteriyle havadan yangın söndürme desteğinde bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti, bu kez de yangına karadan müdahale etmek için talep beklediklerini duyurdu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin talep edilmesi halinde 40 kişilik ekibin desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Charambos bu durumu tamamen insani boyutta değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.