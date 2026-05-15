Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından düzenlenen "14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması" için son başvuru tarihi 22 Mayıs Cuma günü olarak açıklandı.

Kültür Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, "14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi"nin Seçici Kurulu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu başkanlığında, Derya Ulubatlı, Emin Çizenel, Esra Plümer Bardak ve Senih Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yarışma için yapılan başvuruların 8 Haziran Pazartesi günü değerlendirilmesi kararı alındı.

Yarışmaya katılım şartları

Yarışmaya KKTC vatandaşı 20-35 yaş arasındaki genç sanatçıların bireysel olarak 2 ve/veya 3 boyutlu en az 1 en fazla 3 eserle katılabilecekleri belirtilerek, başvuruların Atatürk Kültür Merkezi’ne yapılacağı kaydedildi.

Katılımcıların her türlü teknik ve malzemeyi kullanarak istedikleri konu ve içerikte eserle başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, eserlerin çağdaş sanat normları ve yarışmanın değerlendirme kıstasları çerçevesinde 2025 veya 2026 yılında üretilen ve başka bir mekânda sergilenmeyen yeni eserler olması gerektiği vurgulandı.

Kültür Dairesi’nin genç kuşak sanatçıları, çağdaş sanat alanında üretimde bulunmaya teşvik ederek, sanat ortamını zenginleştirmek amacıyla düzenlediği yarışma hakkında detaylı bilginin http://kultur.gov.ct.tr adresinden alınabileceği belirtildi.

Yarışmanın ödülleri ve sergisi

Yarışmada, derecelendirme yapılmaksızın üç başarı ödülü, Kültür Dairesi Özel Ödülü ve İsmet Vehit Güney Özel Ödülü verilecek.

Başarı ödülünü almaya hak kazanacak eser sahiplerine 18 bin TL ve özel ödülleri almaya hak kazanacak eser sahiplerine de 13 bin TL para ödülü verilecek.

Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı, 23 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.