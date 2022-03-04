Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından Britanya’da yaşayan Kıbrıslılara gönderilen bir mektupta “Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa asla bir bütün olamaz” inancı dile getirildi.



Metsola’nın mektubu Britanya’da yaşayan Kıbrıslıların bir örgütü olan “Britanya Kıbrıslılar Konseyine hitaben kaleme alındı. Mektupta Metsola’nın “demokrasinin evrensel değerleri olan hukukun üstünlüğü, haysiyet, adalet, dayanışma, eşitlik ilkeleriyle temel hakları” savunmaya kararlı olduğu görüşü öne çıkarılıyor.



Mektubun devamında Kıbrıs'ın fiili bölünmesinin AB içinde acı verici bir travma olmaya devam ettiği ve Avrupa’nın bölünmüş bir Kıbrıs ile gerçekten bir bütün olamayacağı, yeniden birleşme yolundaki tüm çabaları “yürekten” desteklendiği belirtiliyor.



Metsola Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin şunları vurguluyor: “Uygulanabilir bir çözüm ancak diyalog, diplomasi ve müzakere yoluyla, iyi niyet ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun olarak bulunabilir. Türkiye tarafından son dönemde yapılan açıklamalar ve kışkırtıcı eylemler ne yazık ki faydalı değil. Yine de Avrupa'nın tutumu açıktır: Kıbrıs Adası’nın tamamı AB'nin bir parçasıdır ve tüm Kıbrıslılar AB vatandaşıdır. Kıbrıs'taki iki devletli çözümün son zamanlarda kategorik olarak reddedilmesini Avrupa Komisyonu Başkanı olarak benimsiyorum”.



Mektubun sonuç bölümünde Avrupa Parlamentosu ve Başkanının “Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki bölgeli, federasyon temelinde, üzerinde anlaşmaya varılan BM çerçevesine ve AB'nin kuruluş ilkelerine saygı gösterilmesi suretiyle adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme” desteği teyit ediliyor.