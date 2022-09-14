Kıbrıs Barış Konseyi'nden Sucis için çağrı

Kıbrıs Barış Konseyi, halen tutuklu bulunan Kıbrıslı Rum Antreas Sucis’in iki toplumlu iş birliğini savunan bir kişi olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Konsey adına yapılan yazılı açıklamada, Konseyin adanın yeniden birleştirilmesi adına iki toplum arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlenmesini savunduğu, Sucis'in günlerdir tutuklu olmasının bu ilkeleri ihlal ettiğini, iki toplum arasındaki bölünmeyi ve güvensizliği derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Andreas Sucis, uzun yıllardır faaliyetleri ve izlediği yol ile iki toplumlu işbirliğinin ve karşılıklı anlayışın savunucusu olduğunu kanıtlamıştır. Kıbrıslı Türk makamları Andreas Sucis'in tutukluluğuna son vermeye ve onu derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.