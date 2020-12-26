Kıbrıs, BioNTech ve Pfizer aşılarını teslim adı

Kıbrıs Cumhuriyeti, öğle saatlerinde Avrupa Birliği’nin sağladığı Covid-19 aşılarının ilk partisini teslim aldı.



Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamına Avrupa İlaç Ajansı onaylı onaylı BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının teslimatı yapıldı. AB üyeleri aşılamalara başlıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne de aşılar ulaştı, gözler, kuzeyden istenen “Aşı Eylem Planı” ve Kıbrıslı Türklere verilecek aşılara çevrildi.

Aşıların saat 13.00 sularında Larnaka Havalimanı’na getirildiği ve AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu ile Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu tarafından teslim alındığı duyuruldu.

Kiriakidu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç ay süren yoğun çalışmanın ardından ilk parti aşıların bugün, tüm AB üyesi ülkelere eşzamanlı olarak gittiğini ve bu anın oldukça duygusal olduğunu ifade etti.

“Aşılar uzun yolun sonuna gelindiğine dair moral verdi”



Yoannu ise günün, Avrupa’nın ve dünyanın diğer ülkelerinin sağlıktaki bu büyük krizle mücadele için gösterdiği çabada dönüm noktası olduğunu kaydederek, aşıların teslim alınmasıyla birlikte iyimser duyguların hakim olduğunu ve bu uzun yolun sonuna gelindiğine dair moral verdiğini belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde aşılama, huzurevleri ile referans hastanesinde başlıyor.

Fotoğraf: CNA