Kıb-Tek’te yeni Başkan Meftun Orkun
Ülke fahiş elektrik faturalarını konuşurken, Resmi Gazete’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu açıklandı.
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Ülke fahiş elektrik faturalarını konuşurken, Resmi Gazete’de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu açıklandı.
Meftun Orkun yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Meftun Orkun (Başkan) Atilla Deva (Asbaşkan) Üyeler Özgür Arıkan Dilaver Bilgen Abdullah İşkey Ali Horoz Ramazan Karal Görevden alınan isimler şunlar oldu: Turan Büyükyılmaz Ahmet Ataksoy Ömer Çete Hüseyin Ademgil Coşkun Talihsiz Bülent Kaya
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Etiketler : Kıb-Tek