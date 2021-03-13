KIB-TEK'te soruşturma genişletildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) sigorta alım ihalesine yönelik başlayan soruşturma genişledi. Sayıştay raporuna da yansıyan Türkiye menşeli malzeme yerine Çin menşeli malzemeleri ithal edilmesiyle ilgili dönemin kurum müdürü Ahmet Dargın, polise ifade vererek, olayla ilgili bilgi paylaştı

İhaleyi kazanan tedarikçi firma Mors Ltd’in kuruma ‘Türk’ malı diye Çin’de üretilen 24 kalem ‘yan sanayi’ yani ‘sahte’ ürün sattığı iddiası sonrasında makineler üzerinde farklı noktalardaki parçalar da Türkiye’ye analize gönderildi.

İLGİLİ TARAFLAR NE DEDİ? Soruşturmanın odağındaki isim Dalman Aydın: “Soruşturma tamamlansın, gerekli açıklamaları yapacağım” El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: “Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı hakkında neden soruşturma açılmıyor?” Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın: “Polis ifademe başvurdu, gerekli bilgileri verdim” Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz: “Suçlular varsa en ağır şekilde gerekeni yapacağız” Dönemin Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt: “İmzalarım açık, uyguladığım sistemde gayrı yasal bir durum yok”

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te sigorta alım ihalesine yönelik başlayan soruşturma genişledi.

Sayıştay raporuna da yansıyan Türkiye menşeli malzeme yerine Çin menşeli malzemeleri ithal edilmesiyle ilgili dönemin kurum müdürü Ahmet Dargın, polise ifade vererek, olayla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

İhaleyi kazanan tedarikçi firmanın kuruma ‘Türk’ malı diye Çin’de üretilen 24 kalem ‘yan sanayi’ yani ‘sahte’ ürün sattığını iddiası sonrasında, makineler üzerinde farklı noktalardaki parçalar da Türkiye’ye analize gönderildi.

Söz konusu parçaların incelemesi orijinal üretim yapan merkezlerde yapılacak, sonuç raporu KIB-TEK’e iletilecek.

Kıb-Tek’te soruşturma sürerken, hem sözleşmeyi imzalayan eski kurum müdürü Ahmet Dargın, hem de bilirkişi heyetinde yer alarak, ürünlerle ilgili değerlendirme yapan, soruşturmanın odağındaki isim KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Dalman Aydın YENİDÜZEN’e konuştu.

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın, soruşturmaya yönelik polisin ifadesine başvurduğunu aktardı, gerekli bilgileri verdiğini söyledi.

Dargın, “Söz konusu firma ürünleri ilk defa getirmedi. 2008’den beri kuruma söz konusu ürünler getiriliyor, yıllardır kullanılıyor” dedi.

Öte yandan Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma sonrasında görev yeri değiştirilen Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Dalman Aydın, “Soruşturma tamamlansın, gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.

Aydın, şu anda farklı bir noktada görevine devam ettiğini aktararak, konunun poliste olduğunu ifade etti.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, şu anda kurumdaki soruşturmanın sürdüğünü, yeni bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Büyükyılmaz, Başsavcılık tarafından soruşturmaya yönelik hükmünü bildirmesinin ardından eksiksiz şekilde gerekeni yapacaklarını açıkladı, “Suçluysalar en ağır şekilde gerekeni yapacağız. Ancak suçlu değilseler de bu kişileri itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

Öte yandan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da Kıb-Tek’te disiplin mekanizmasının neden çalıştırılmadığını sordu, ihaleyle ilgili son kararın Merkezi İhale Komisyonluğu Başkanlığı onayından geçtiğini hatırlattı.

Özkıraç, dönemin MİK Başkanı’nın Halil Talaykurt olduğunu söyleyerek, bu kişilere soruşturma açılmadı. Neden bu adım atılmıyor?” diye sordu.

Bunun yanı sıra soruşturmaya yönelik bilgi almak için aradığımız Başsavcı Sarper Altıncık’a ise ulaşılamadı.

Dönemin Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt ise “İmzalarım açık, uyguladığım sistemde gayrı yasal bir durum yok” dedi.

Talaykurt, ihale süreciyle ilgili yasanın açık olduğunu, MİK’in ‘sekreterlik’ görevi yürüttüğünü söyleyerek, “Benimle ilgili soruşturma olamaz” şeklinde konuştu.

‘D SİGORTA İHALESİNİ’ İMZALAYAN DÖNEMİN KURUM MÜDÜRÜ KONUŞTU…

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın:

“Polis ifademe başvurdum, gerekli bilgileri verdim”

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Ahmet Dargın ise soruşturmaya yönelik polisin ifadesine başvurduğunu aktardı, gerekli bilgileri verdiğini söyledi.

“D-Sigorta alımına” yönelik ihalenin gerçekleştiği dönemde kurum müdürü olduğunu, sözleşmede imzası bulunduğunu söyleyen Dargın, “Söz konusu firma ürünleri ilk defa getirmedi. 2008’den beri kuruma söz konusu ürünler getiriliyor, yıllardır kullanılıyor” dedi.

Dargın, kuruma alınan elektrik malzemelerini üreten firmanın fabrikasının ise bugüne kadar hiç ziyaret edilmediğini belirtti.

Dargın, ürünlerle ilgili değerlendirme yapan, ‘bilirkişi’ heyetinde yer alan kişilerin de böyle bir durumu tahmin etmediğini söyledi.

İhale süreci sonrasına ilişkin bilgi de veren Dargın, ihalenin ardından kurum içerisindeki bilirkişi ekibinin değerlendirmede bulunduğunu, hangi ürüne onay verirse, bu ürünle alakalı kararların alındığını söyledi.

Dargın, bilirkişi heyetinin olumlu kararının ardından Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’nın da söz konusu firmayla ilgili karar ürettiğini kaydetti.

Müdür olarak hizmet verdiği dönemde kurumun satın aldığı elektrik malzemelerinin ne kadarının kullanıldığına yönelik bir araştırma yaptırdığını da aktaran Dargın, 2008-2009’dan itibaren kuruma 15 bin malzemenin girdiğini, yalnızca 20 ya da 25 tanesiyle sorun yaşandığına dair kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Dargın, Türkiye’de faaliyet gösteren firmanın şikayeti üzerine konunun Sayıştay Başkanlığı’na aktarıldığını sözlerine ekledi.

KIB-TEK’TE YENİ BİR GELİŞME VAR MI?

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“Suçluysalar en ağır şekilde gerekeni yapacağız”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, şu anda kurumdaki soruşturmanın sürdüğünü, yeni bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Büyükyılmaz, Başsavcılık tarafından soruşturmaya yönelik hükmünü bildirmesinin ardından eksiksiz şekilde gerekeni yapacaklarını açıkladı, “Suçluysalar en ağır şekilde gerekeni yapacağız. Ancak suçlu değilseler de bu kişileri itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

“D sigortası” ve “cut-out sigorta” ihaleleri sonrasında kurumda tespit edilen 24 sahte malzemenin ardından, şüphe üzerine farklı noktalardaki parçaların da analize gönderildiğini belirten Büyükyılmaz, gerekli incelemelerin Türkiye’deki firmalar tarafından yapılacağını kaydetti.

Kurumda soruşturmalar dışında TPIC ile yeni bir akaryakıt ihalesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Büyükyılmaz, bu konuda bazı kesimlerin ‘algı operasyonu’ yürüttüğünü de savundu.

“TPIC ile ilk kez çalışılmıyor. Şimdi birileri kalkıp ta bu kurumla anlaşma yapıldıktan sonra KIB-TEK’in 60-70 milyon TL zarara uğratıldığını söylüyor, algı yaratıyor” şeklinde konuşan Büyükyılmaz, şu anda görüşmelerin sürdüğünü, uygun görülmesi halinde gerekli imzaların atılacağını ifade etti.

Soruşturmanın odağındaki isim Dalman Aydın, YENİDÜZEN’e konuştu:

“Soruşturma tamamlansın, gerekli açıklamaları yapacağım”

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma sonrasında görev yeri değiştirilen Kıb-Tek Genel Müdür Yardımcısı Dalman Aydın, YENİDÜZEN’e konuştu, “Soruşturma tamamlansın, gerekli açıklamaları yapacağım” dedi.

Aydın, şu anda farklı bir noktada görevine devam ettiğini aktararak, konunun poliste olduğunu ifade etti.

SENDİKA NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı hakkında neden soruşturma açılmıyor?”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Sayıştay raporuna da yansıyan sigorta ihalesine yönelik yapılan malzeme alımlarının KIB-TEK merkez ambarına konulmadan birçok noktada kontrolünün yapıldığını söyledi, ihaleyle ilgili son kararın Merkezi İhale Komisyonluğu Başkanlığı onayından geçtiğini hatırlattı.

Özkıraç, dönemin MİK Başkanı’nın Halil Talaykurt olduğunu söyleyerek, “Bu kişilere soruşturma açılmadı. Neden bu adım atılmıyor?” diye sordu.

“Disiplin mekanizması çalıştırılmalı”

Özkıraç, sendika olarak yolsuzlukların üzerine gidilmesini ilke edindiklerini belirtti.

Kurumda yapılan soruşturma kapsamında 3 kişinin görev yerinin değiştirildiğini kaydeden Özkıraç, Kıb-Tek’te disiplin mekanizmasının neden çalıştırılmadığını sordu.

Özkıraç, bununla birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıb-Tek ile ilgili konuları her gün medya üzerinde tartışmasını eleştirerek, bu tutumu ciddiyetten uzak bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Kurum çalışanlarının zan altında kalmasına müsaade etmeyeceklerini de ifade eden Özkıraç,

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, bu konudaki tutumlarını samimi bulduğunu ancak Bakan Arıklı ve bakanlık müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun çalışanlar ve sendika üzerinden prim yapmaya çalıştığını dile getirdi.

“Kalitesiz ve pahalı akaryakıt alındı…”

Kuruma 2016 yılından önce alınan akaryakıtın kalitesiz ve pahalı olduğunu da savunan Özkıraç, bu durum nedeniyle Teknecik’teki jeneratörlere büyük zarar verdiğini söyledi.

Özkıraç, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un TPIC ile yaptığı akaryakıt anlaşması nedeniyle kurumun 60-70 milyon dolar zarara uğradığını da ifade etti.

“TPIC ile şartnamesiz ihale yapılması suçtur”

Bu süreçte kurumun yeniden TPIC ile ihalesiz şekilde yakıt alınmasına yönelik çalışma yapıldığını ifade eden Özkıraç, ihale şartnamesi yapılmadan böyle bir adımın atılmasının suç olduğunu belirtti.

Özkıraç, “Kurumun menfaatlerine yönelik şartname hazırlanarak, açık bir şekilde uluslararası ihaleye çıkılmasını sendika olarak talep ediyoruz. Aksi takdirde, tavrımız nettir” dedi.

Dönemin Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt:

“İmzalarım açık, uyguladığım sistemde gayrı yasal bir durum yok”

Dönemin Merkez İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Talaykurt ise “İmzalarım açık, uyguladığım sistemde gayrı yasal bir durum yok” dedi.

Talaykurt, ihale süreciyle ilgili yasanın açık olduğunu, MİK’in ‘sekreterlik’ görevi yürüttüğünü söyleyerek, “Benimle ilgili soruşturma olamaz” şeklinde konuştu.

İhalelerle ilgili son kararın MİK’te olduğunu ancak kararlar alınırken ilgili mühendislerin verdiği görüşlerin dikkate alındığını kaydeden Talaykurt, bu konuda ilgili yasanın açık olduğunu da sözlerine ekledi.

Sayıştay raporu neydi?

Hatırlanacağı üzere Kıb-Tek’te ‘Cut Out’ ( sayaç öncesi sigorta) ve D sigortası (orta gerilim hattında kullanılan sigorta) alımı ihalesindeki ‘usulsüzlük’, madde madde Sayıştay raporuna da yansımıştı.

Baş denetçi Ece Çelikdal Alas, denetçiler Gülhinal Fahrioğlu, Enver Şener imzasıyla hazırlanan, 39 sayfalık raporda; ihaleyi kazanan tedarikçi firma Mors Ltd’in Türkiye menşeli malzeme yerine Çin menşeli malzemeleri ithal ederek, kuruma teslim ettiği saptanmıştı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı, Sayıştay Başkanlığı raporunda, bu malzemelerin ithalatının ise kurum tarafından yazılmış gibi görünen ‘sahtelenmiş’ olduğu düşünülen bir yazı ile Ticaret Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden onay alınarak, gerçekleştiğini de belirlemişti.

Denetim sonucunda bu konudaki tüm tespitlerin Başsavcılık’a havale edilmesi sonucuna da vardı.

Rapor ne içeriyor?

Sayıştay, ihaleyi kazanan Mors Ltd’in sunduğu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak sunduğu belgelerin geçerlilik sürelerinin teklif tarihi öncesinde sona erdiğini tespit etti.Denetim raporunda, ilgili firmanın elektrik sayaçları yerine farklı bir malzemeye ait standart uygunluk belgesi sunduğunu da belirlendi, bu belgenin de geçerlilik süresinin dolduğu raporda yer aldı. Yapılan araştırmada; Mors Ltd’in ihale teklifinde sunduğu malzemenin değerlendirme dışı kalması gerekirken, değerlendirmeye alındığı ve ihalenin de lehine sonuçlandığı kaydedildi.Öte yandan Kamu İhale Yasası’nın 72’inci madde kapsamında ihale süreçlerine ilişkin rapor hazırlanması gerekirken, bunun yapılmadığı, yalnızca bilirkişi heyetlerinin uygunluk raporlarına bağlandığı da belirlendi. Sayıştay Başkanlığı, D Sigortası yani orta gerilim elektrik şebekesinde kullanılan elektrik sayaçlarına yönelik sahteleme veya ilgili malzemenin üretim bandı olmadığı iddialarına rağmen kontrol ve mal alım süreçlerinde gerekli önlemlerin alınmayarak, mal kabulünün yapıldığı belirtildi.Raporda, ihale genelge şartnamesini hazırlayan mühendislerin bilirkişi olarak değerlendirme heyetinde yer almayacağı, almasının şart olacağı durumlarda da ‘gözlemci’ olabileceği ifade edilse de bir kişinin bilirkişi heyetinde yer alarak, değerlendirme kararlarına imza koyduğu da belirlendi.