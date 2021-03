Elektrik çarptı

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te hem elektrik malzemesi alımı hem de akaryakıt ihalesine yönelik araştırma başlatıldı. Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlunun sahip olduğu şirket üzerinden yaptığı işlerle ilgili ise herhangi bir soruşturma ihtiyacı duyulmadı.

KIB-TEK’te 3 farklı ihaleye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiaları gündeme taşındı, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Sayıştay Başkanlığı ve Mali Polis, 2017-2020 yılları arasındaki ihaleleri mercek altına aldı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’a göre 13 Şubat’ta başlayan soruşturma kapsamında kurumda üst düzeyde görev yapan 6 yüksek mühendisin ‘idari tedbir’ adı altında görev yerleri değiştirildi. Ekonomi Bakanlığı Şahap Aşıkoğlu ise yönetim kurumu başkanından farklı olarak, 1 kişinin görevden alındığını, 2 kişinin ise görev yerinin değiştirildiğini söyledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ‘Cut-Out’ ve ‘ 22 kV ‘D’ sigortası’ alımı ihalesini kazanan tedarikçi firmanın kuruma ‘Türk’ malı diye Çin’de üretilen 24 kalem ‘yan sanayi’ yani ‘sahte’ ürün sattığı iddia etti.

“SETAŞ’ın adını kullandılar”

Büyükyılmaz, söz konusu firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren SETAŞ firmasının adını kullanarak ürünleri getirdiğini ancak ilgili firmanın bu malzemelere yönelik üretimini 2011’de sonlandırdığının tespit edildiğini kaydetti.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, şu anda Sayıştay Başkanlığı’nın 14 farklı dosyayı araştırdığını aktardı, kurumun çıkılan ihalelerde hem pahalı, hem de standart dışı ve sahte ürün alımından dolayı 250-300 milyon TL zarara uğradığını öne sürdü.

Aşıkoğlu, “3-4 şirket anlaşıyor, ihaleye girip, bazı ürünlerin, bazı firmalara kalmasını sağlıyorlar” dedi.



İddiaları reddetti

Suçlamaların odağındaki isim, Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla hakkındaki iddiaları kabul etmedi, “Yalnızca bizi suçluyorlar. Bir tek ben miyim? Arıklı’nın bizimle ilgili ne alıp vereceği var, bilemiyorum. Basın önünde beni sürekli küçük düşürüyor” şeklinde konuştu.



Ali Erdal Hacımulla “Hiçbir malımız sahte değildi, özel üründü, iddiaları reddediyoruz” dedi. Mors Ltd. Direktörü, Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’na gerekli açıklamayı yaptığını belirtti.

Barer Enerji Ltd ile ilgili 2017’ye ait iddialar

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla ilgili tartışmalar sürerken, şu anda kurum müdürü olan Gürcan Erdoğan ve oğlu Barım Erdoğan’ın direktörü olduğu Barer Enerji Ltd ile ilgili 2017 yılında gerçekleşen ihaleye yönelik farklı iddialar da gündeme taşındı.

İlgili dönemde Kıymet Group of Companies Ltd’in kazandığı ihalede, şu andaki kurum müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlu Barım Erdoğan’ın direktörü olduğu Baren Enerji Ltd’in de ‘tedarikçi’ firma olarak hizmet vermesi tartışma yarattı.

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, söz konusu dönemde ihaleyi kazanan Kıymet Group of Companies Ltd’in kullanacağı ürünleri Türkiye’deki Ulusoy firmasından tedarik ettiğini, bu firmanın KKTC bayisinin de Barer Enerji Ltd olduğunu doğruladı.

Erdoğan, “Bar-Er Enerji’nin ihaleye katılımı ya da ürün satması mümkün değil.

2017 sonunda görevden alındım. İhale süreci 2018’de sonlandı” dedi.

Barer Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan ise bu konuda gayrı resmi herhangi bir durum olmadığını ifade etti, “Babamın kurum müdürü olması, benim elektrik mühendisi olmam, birbiriyle bağlı değildir” dedi.

İhaleyi kazanan Kıymet Group of Companies Ltd Direktörü Metin Şadi ise ilgili ihalede daha önce çalıştıkları, Türkiye’de faaliyet gösteren Ulusoy firmasının KKTC bayileri olan Barer Enerji Ltd üzerinden gerekli tedariğin sağlandığını belirtti.

Şadi, o dönemde Gürcan Erdoğan’ın kurum müdürü olmadığını ifade etti. KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ise “Gürcan beyin oğlunun böyle bir firma sahibi olması bizi ilgilendiren bir durum değildir. İhaleye tam hakim değilim, vereceğim her cevap yanlış olur” dedi.

İDDİA 1:



‘Mal alım ve akaryakıt ihalesinde yolsuzluk

Elektrik malzemesi ihalesinde, SETAŞ firmasının ismi kullanılarak “Türk Malı” diye Çin’de üretilen 24 farklı başlıkta yan sanayi “sahte ürün” Kıb-Tek’e satıldı. Çin’den 33 dolara alındı, 124 dolara kuruma satıldı.”



2017-2020 yılları arasındaki 3 farklı ihale araştırılıyor. Mali Polis devreye girdi. Araştırma kapsamında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’na göre 6 yüksek mühendisin görev yerleri değiştirildi. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı ise “1 kişi görevden alındı, 2 kişinin görev yeri değiştirildi” dedi.



Ekonomi Bakanlığı: "Standart dışı ve sahte ürün alımından dolayı kurum 250-300 milyon TL zarara uğratıldı.”



Suçlamaların odağındaki isim Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla: “Hiçbir malımız sahte değildi, özel üründü, iddiaları reddediyoruz.”

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Kıb-Tek’te 2015 yılı sonrasına ilişkin Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı ve Mali Polis tarafından 14 dosyayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Araştırma kapsamında kurumda görevli bir kişinin görevden alındığını belirten Aşıkoğlu, soruşturmaların daha sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için ismi geçen 2 kişinin de farklı noktada görevlendirildiğini kaydetti. Müsteşar Aşıkoğlu ile KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın bu yöndeki çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

Aşıkoğlu, 2019 yılı Haziran ayında Sayıştay Başkanlığı’na sunulan dosyalarda 15-20 kişi, 2-3 firmanın da isminin geçtiğini dile getirdi.

“Pahalı ve standart altında olan sahte ürünler alınıyor”

İhalelerde hem pahalı hem de standart altında, “sahte ürün” alımından dolayı kurumun 250-300 milyon TL zarara uğradığını öne süren Aşıkoğlu, “Burada normal olmayan ihale sistematiği var. Bilerek ya da bilmeyerek kurumu zarara uğratıyorlar” dedi. Aşıkoğlu, “ 3-4 şirket anlaşıyor, ihaleye girip, bazı ürünlerin, bazı firmalara kalmasını sağlıyorlar. Kıb-Tek, hem ürünleri normal fiyat üzerinden daha pahalıya alıyor. Hem de normal ürünler yerine sahte ürünleri alıyor” şeklinde konuştu.

Aşıkoğlu, sahte ürünler nedeniyle makinelerin daha fazla yıprandığını, yeterli standartta olmaması nedeniyle de zarar verdiğini de iddia etti.

Kurumdaki araştırmaların sırayla devam ettiğini dile getiren Aşıkoğlu, “Gürcan bey dahil, ismi geçen herkesin konusu tartışılıyor. Çıkar grubu içerisinde olanlar ve onlara hizmet edenler sırayla gidecek” dedi.

KIB-TEK’teki araştırma neyi kapsıyor, kurumda neler oluyor?

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz:

“24 kalem sahte ürün satıldı”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ‘Cut-Out’ ve ‘ 22 kV ‘D’ sigortası’ alımı ihalesini kazanan tedarikçi firmanın kuruma ‘Türk’ malı diye Çin’de üretilen 24 kalem ‘yan sanayi’ yani ‘sahte’ ürün sattığının tespit edildiğini iddia etti.

Büyükyılmaz, söz konusu firmanın Türkiye’de faaliyet gösteren SETAŞ firmasının adını kullanarak ürünleri getirdiğini ancak ilgili firmanın bu malzemelere yönelik üretimini 2011’de sonlandırdığının tespit edildiğini öne sürdü.

Kurumdaki soruşturmanın 13 Şubat’tan beri sürdüğünü aktaran Büyükyılmaz, konunun yargıya havale edildiğini, idari tedbir olarak da kurumda üst kademede görev yapan 6 yüksek mühendisin görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı.

Büyükyılmaz, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Sayıştay Başkanlığı ve mali polis tarafından süren araştırmanın 2017-2020 yıllarını kapsadığını söyleyerek, geçmiş yıllara ait şüphelendikleri dosyalarla ilgili de araştırma talebinde bulunacaklarını belirtti.

Büyükyılmaz, mali polisin devrede olduğunu da söyledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurumu Başkanı,kuruma sahte mal satımının belgelendiğini de öne sürdü.



“Çin’den 33 dolara aldı, 124 dolara kuruma sattı”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, söz konusu firmanın Çin’den 33 dolara satın aldığı ürünü, SETAŞ marka mühür vurarak 124 dolara sattığının tespit edildiğini açıkladı, kurumun bu üründen bin adet alım yaptığını belirtti.

‘Cat out’ olarak ifade edilen elektrik sigortası ürününün ise Çin’den 1.60 dolara alındığı ve kuruma 5.19 dolara satıldığı iddia edildi.

Büyükyılmaz, şöyle devam etti: “Şirket iki kez kurumu aldatıyor. Kuruma yazı gönderiyor. İhalede Türkiye’den bir firmanın ürününü aldığınızı zannediyorsunuz, ancak bu firma benim böyle bir üretimimim yoktur diyor. İlgili firma o dönemin garanti belgesini internet üzerinden çıkartıyor, geçerlilik süresi bitmesine rağmen bu belgeyle de muafiyet hakkı kullanılıyor.”

“Kurum çok geç uyandı”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, SETAŞ firmasının ülkede kendi adına malzemelerin verildiğini öğrenmesi üzerine yazılı şikayette bulunduğunu, konunun Sayıştay Başkanlığı tarafından incelenmesinin ardından olayın ortaya çıktığını dile getirdi.

“Akaryakıt ihalesini de kazandı…”

Büyükyılmaz, konunun yargıda olduğunu yineleyerek, aynı firmanın ihalelerden men edilmesine rağmen, farklı bir isim adı altında kurumun açtığı akaryakıt ihalesine katıldığını ve kazandığını da açıkladı.

Bu ihalede de söz konusu firmanın kurumu ciddi zarara uğrattığını dile getiren Büyükyılmaz,

“Söz konusu ihalede teknik şartnameye göre kükürt oranının yüzde 1 olması gerekirken, bu oran üzerinde kullanıldı. Makinelere zarar verildi” dedi.

Büyükyılmaz, “Bu firma ihalelerden men edilir edilmez kızları üzerine firma kurdu. Tekrar ihalelere katıldı. Akaryakıt ihalesini de ilgili firma kazandı” dedi.

Büyükyılmaz, ilgili yasada bu konuyla ilgili bir kısıtlama olmadığını ifade etti, yasal düzenlemenin gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

“Erdoğan suçluysa gereken yapılacak”

Şu anda kurum müdürü olan, Gürcan Erdoğan aleyhindeki iddialara yönelik soruları da yanıtlayan Büyükyılmaz, “Gürcan beyin oğlunun böyle bir firma sahibi olması bizi ilgilendiren bir durum değildir. İhaleye tam hakim değilim, vereceğim her cevap yanlış olur.” dedi.

Büyükyılmaz, “Gürcan bey suçluysa gereken yapılacaktır” dedi.



Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan: “İhalede Türk menşei olması gereken ürünler, Çin menşeili çıktı”



Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da Sayıştay Başkanlığı’nın kuruma trafo sigortası, sayaç sigortası ve hırdavat malzemesi alımı ihalelerine yönelik soruşturma yürüttüğünü söyledi, 1 kişinin görevden alındığını belirtti.

Soruşturma döneminin 2018-2020 arasındaki yılları kapsadığını belirten Erdoğan, “Yapılan yanlış varsa, işlerin düzeltilmesi önemli” dedi.

Söz konusu ihalelerde teklif edilen ürünlerin Türk menşeili olmasına rağmen, gümrüğe beyan edilen faturaların Çin menşeili olduğunun görüldüğünü söyleyen Erdoğan, bu durum ihale sürecinde fark edildiğini ve adım atıldığını belirtti.

İLGİLİ FİRMA NE DEDİ?

Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla:

“Günah keçisi seçildim, Arıklı’nın benimle ne ilgisi var bilmiyorum”

Kıb-Tek’le ilgili suçlamaların odağındaki isim, Mors Ltd Direktörü Ali Erdal Hacımulla hakkındaki iddiaları kabul etmedi, kuruma 2000 yılından bugüne binlerce malzeme verdiğini, herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Hacımulla, “Yalnızca bizi suçluyorlar. Bir tek ben miyim? Arıklı’nın bizimle ne alıp veremediği var bilmiyorum ama basın önünde sürekli beni küçük düşürüyor” şeklinde konuştu.

Verdiği hiçbir malın sahte olmadığını, özel ürün olduğunu, tüm malların arkasında olduğunu söyleyen Hacımulla, gerekli açıklamayı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı’na da yaptığını belirtti.

Hacımulla, ihalelerden men edilmesinin ardından şirketleri aleyhine haksız yere ceza kesildiğini ifade ederek, konunun yargıda olduğunu dile getirdi.

“Kurumun içerisindeki tek günah keçisi ben miyim? Ben günah keçisi seçildim” diyen Hacımulla, “Bu iddiaları kabul etmiyorum” dedi.

Hacımulla, detaylı açıklamayı belgeleriyle birlikte Cuma günü yapacağını söyledi.

İDDİA 2:

Trafo ihalesi: ‘Kıb-Tek Müdürü, oğluna avantaj sağladı.’

İ ki trafo merkezi yapımı için 2017’de çıkılan 4 milyon TL’lik ihalede, tedarikçi firma olarak Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlunun şirketi Bar-Er Ltd. yer aldı. Erdoğan’ın bu süreçte ‘nüfuzunu kullanarak’ aile işletmesine avantaj sağladığı iddia edildi.



Kıymet Group Direktörü Şadi: İhaleyi biz kazandık. Türkiye’de çalıştığımız firma, KKTC bayilerinin Bar-Er Enerji olduğunu söyledi, tedarik bu firma tarafından yapıldı.



Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan: 2017 sonunda görevden alındım. Bu ihale süreci 2018’de sonlandı.



Bar-Er Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan: Yasa dışılık yoktur. Babamın kurum müdürü olması, benim elektrik mühendisi olmam, birbiriyle bağlı değildir



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 2017 yılında Gönyeli ve Kanalides’te trafo merkezi yapılması için çıkılan ihalede “ayrıcalık iddiası” ile gündeme geldi.

2017 yılında iki trafo merkezi yapımı için çıkılan 4 milyon TL ihale de, tedarikçi firma olarak Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan’ın oğlunun şirketi Bar-Er Ltd. yer aldı.

İddialar, Kıb-Tek Müdürü Erdoğan’ın bu ihalelerden aile işletmesinin gelir elde etmesi için ‘nüfuzunu kullandığı’ üzerine yoğunlaştı.

YENİDÜZEN, şu anda bu ihaleyle ilgili herhangi bir soruşturma olmadığını öğrendi.

İhaleyi kazanan Kıymet Group of Companies Ltd Direktörü Metin Şadi, ihaleyi kazanmalarının ardından daha önce çalıştıkları, Türkiye’de faaliyet gösteren Ulusoy firması ile iletişime geçtiklerini belirtti. İlgili firmanın kendilerine Barer Enerji’nin KKTC bayileri olduğu, satışın bu firma üzerinden gerçekleşeceğine yönelik bilgi verdiğini dile getiren Şadi, gerekli tedarikin bu şirket tarafından yapıldığını kaydetti.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, söz konusu ihalenin gerçekleştiği dönemde kurum müdürü olmadığını belirtti, “Barer Enerji’nin ihaleye doğrudan katılımı mümkün değil. 2017 sonunda görevden alındım. İhale süreci 2018’de sonlandı” dedi.

Söz konusu dönemde ihaleyi kazanan Kıymet Group of Companies Ltd’in kullanacağı ürünleri Türkiye’deki Ulusoy firmasından tedarik ettiğini söyleyen Erdoğan, Bar-Er Enerji Ltd’in de firmanın KKTC bayisi olması nedeniyle sürece dahil edildiğini kaydetti.

Bar-Er Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan da bu konuda yasa dışı herhangi bir durum olmadığını ifade etti, “Babamın kurum müdürü olması, benim elektrik mühendisi olmam, birbiriyle bağlı değildir” dedi.



Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan:

“Oğlumun firması, Türkiye’deki Ulusoy Firması’nın KKTC bayisi…”

Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan, “oğlunun sahip olduğu firmaya” ihalelerde avantaj sağladığı iddialarını reddetti.

Gönyeli ve Kanaklides’e trafo merkezi yapılmasına yönelik ihale hakkında konuşan Erdoğan, “2017 sonunda görevden alındım. İhale süreci 2018’de sonlandı” dedi.

Söz konusu dönemde ihaleyi kazanan Kıymet Group of Companies Ltd’in kullanacağı ürünleri Türkiye’deki Ulusoy firmasından tedarik ettiğini söyleyen Erdoğan, oğlunun sahip olduğu Barer Enerji Ltd’in de firmanın KKTC bayisi olması nedeniyle sürece dahil edildiğini kaydetti.

“Aleyhimdeki dava sürüyor, süreç sonuçlanmadı”

Aleyhinde devam eden davayla ilgili de konuşan Erdoğan, yargı sürecinin sürdüğünü, davanın henüz sonuçlanmadığını aktardı. Erdoğan, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 15 gündür evde dinlendiğini de sözlerine ekledi.

Barer Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan:

“Babamın kurum müdürü olması, benim elektrik mühendisi olmam, birbiriyle bağlı değil”

Barer Energy LTD. Direktörü Barım Erdoğan, 2017’de Gönyeli ve Kanaklides’te trafo merkezi yapılması için çıkılan ihaleyi kazanan Kıymet Group of Companies Ltd’e, KKTC bayisi olduğu Ulusoy firması adına teklifte bulunduklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e süreçle ilgili bilgi veren Erdoğan, bu konuda yasa dışı herhangi bir durum olmadığını ifade etti, “Babamın kurum müdürü olması, benim elektrik mühendisi olmam, birbiriyle bağlı değildir” dedi.

Erdoğan, o dönemde Kıymet Group of Companies Ltd’in ihaleyle ilgili farklı firmalardan teklif aldığını ifade ederek, ihalelere yönelik teklif vermeye devam edeceğini de dile getirdi.

Kıymet Group of Companies Ltd Direktörü Metin Şadi:

“Firma satışın Barer Enerji üzerinden yapılacağını söyledi”

Kıymet Group of Companies Ltd Direktörü Metin Şadi, 2017’de iki trafo merkezine yönelik Kıb-Tek tarafından çıkılan ihaleyi kazandıklarını söyledi.

Şadi, ihaleyi kazanmalarının ardından daha önce çalıştıkları, Türkiye’de faaliyet gösteren Ulusoy firması ile iletişime geçtiklerini belirtti.

İlgili firmanın Barer Enerji’nin KKTC bayisi olduğu, satışın bunun üzerinden gerçekleşeceğine yönelik bilgi verdiklerini dile getiren Şadi, gerekli tedarikin bu şirket tarafından yapıldığını kaydetti.

Şadi, o dönemde Gürcan Erdoğan’ın kurum müdürü olmadığını ifade etti.

“Soruşturma ile bizim işimiz olmaz” diyen Şadi, 1982 yılından beri faaliyette olduklarını, firmaları için teknik olarak kullanılabilir özelliği olup olmadıklarına baktıklarını, Türk malı ve servis verebilme özelliğinin olup olmamasına bakıldığını dile getirdi.