Kıb-Tek’te sistem devrede
Kıb-Tek’te devre dışı kalan sistemle ilgili sorun giderildi, işlemler başladı.
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Kıb-Tek’te devre dışı kalan sistemle ilgili sorun giderildi, işlemler başladı.
Kurum Müdürü Gürcan Erdoğan'dan alınan bilgiye göre; arızanın giderilmesi için saatlerdir süren tamirat çalışması az önce tamamlandı, sistem devreye girdi.
Hatırlanacağı üzere; kurumun ana merkez binasının elektrik şebekesinde yaşanan voltaj yüksekliği nedeniyle sistemin devre dışı kalmıştı.
Erdoğan YENİDÜZEN’e konuşmuş, yaşanan sıkıntı nedeniyle bölgelere erişim sağlanamadığını, veznelerden ödeme alınamadığını belirtti, ülke genelindeki elektrik arızalarına yönelik bilgi alımı yapılamadığını da kaydetmişti.
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