Kıb-Tek’e yeniden ihale

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) için yeniden akaryakıt ihalesine çıkıldı.

12 Eylül’e kadar teklif kabul edilecek ihale için 12 milyon 259 bin dolar tahmini değer saptandı.

Son çıkan ihale iptal edimiş, Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, KIBTEK'in 200 bin metrik-tonluk yakıt alımı ve taşınmasıyla ilgili ihalenin iptal sebebini “kamu yararı” sözleri ile ortaya koymuştu.

Ünal Üstel’in başbakan olarak görevlendirildiği UBP-DP-YDP Hükümeti daha önce “Yasa Gücünde Kararname” ile ihalesiz alımlar yapmış, bu alımlardan ülkenin ciddi kayba uğradığı belgelenmişti.

Hükümet, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru üzerine ihalesiz alımlarla ilgili Yasa Gücünde Kararname’yi geri çekmişti.

İptal edilen en son ihaleye 6 şirketin katıldığı, 2 firmanın sona kaldığı öğrenilmişti.

İki firma sona kaldı, iki teklif arasında 2,5 milyon Dolar fark!

YENİDÜZEN'in farklı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre bir firma 47 dolar tonu fiyat verirken, bir diğer firmanın 60 dolar tonu önerdiği iddia edilmişti.

İki teklif arasında 2,5 milyon dolar fark olduğu da konuşuldu.

MİK Başkanı Halis Üresin 'baskı' iddialarıyla ilgili sorulara cevap verirken, 'arayanlar, soranlar olmuştur' demiş, ancak Başbakan ve ilgili bakanlardan baskı görmediğini iddia etmiş. Üresin, yeni süreç tamamlanıncaya kadar mevcut 'ihalesiz alım' anlaşması çerçevesinde KIBTEK'in yakıt teminine devam edeceğini de sözlerine eklemişti.